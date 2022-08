Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo rendere felici i tifosi» (Di sabato 27 agosto 2022) Le parole di Italiano in conferenza stampa: «Se facciamo esaltare le loro qualità e ci snaturiamo, roviniamo tutto» Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole. QUALIFICAZIONE IN CONFERENCE LEAGUE – «Grande gioia e soddisfazione per quanto ottenuto, era una missione che volevamo, l’abbiamo compiuta e ne siamo orgogliosi. Abbiamo concluso quanto fatto lo scorso anno, siamo tutti contenti e felici di questi gironi. Ciò che è facile, però, si vedrà alla fine: devi essere bravo a rendere le cose semplici, affrontando le sfide con concentrazione e determinazione. Siamo una seconda fascia, chi è davanti è battezzato più forte e in Scozia ci aspetterà uno stadio caldissimo, da 25mila spettatori e il Riga va studiato bene. Abbiamo sprecato tantissime ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Le parole diin conferenza stampa: «Se facciamo esaltare le loro qualità e ci snaturiamo, roviniamo tutto» Vincenzoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole. QUALIFICAZIONE IN CONFERENCE LEAGUE – «Grande gioia e soddisfazione per quanto ottenuto, era una missione che volevamo, l’abbiamo compiuta e ne siamo orgogliosi. Abbiamo concluso quanto fatto lo scorso anno, siamo tutti contenti edi questi gironi. Ciò che è facile, però, si vedrà alla fine: devi essere bravo ale cose semplici, affrontando le sfide con concentrazione e determinazione. Siamo una seconda fascia, chi è davanti è battezzato più forte e in Scozia ci aspetterà uno stadio caldissimo, da 25mila spettatori e il Riga va studiato bene. Abbiamo sprecato tantissime ...

