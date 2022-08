Finale Juventus-Roma 1-1 | apre Vlahovic | pareggia Abraham nella ripresa

Gazzetta_it : Risultato finale, Juventus-Roma 1-1 - EnricoTurcato : A prescindere da chi arriverà nel finale di mercato, questa #Juventus appare decisamente indietro rispetto alle alt… - GiovaAlbanese : La #Juventus dev'essere protagonista nel finale del #calciomercato, è evidente. Ma anche la #Sampdoria dovrà fare a… - Paroladeltifoso : Juventus-Roma: ecco il risultato finale - miki_cr01 : Ricominciamo ancora come lo scorso anno? Eh!? Un punto di qua, uno di la, SVEGLIA PORCO DIO, che abbiamo tenuto un… -

... al var, ladei mondiali del 2018. L'arbitro toscano però ha una media molto alta di ... Gianmarco Mannara) MOU TORNA A TORINO!Roma , in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 18.30 ......condotti alladi Coppa Italia prima di un clamoroso esonero, nell'ultimo periodo della gestione Berlusconi che non era certo scintillante come quello di adesso. Il Milan, come la, ...In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare dell’occasione per conquistare la vetta della classifica ...In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare ...