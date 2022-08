(Di sabato 27 agosto 2022)mio,che questoil tuo. Io l’ho già avuto e sono grato per questo.che tuviverlo. Davvero. Sono salito sull’otto volante che avevo 9 anni, ne sono sceso bruscamente all’albeggiare dei sedici.che tuvedere cosa succede quando arriva un extraterrestre sulla terra. Gli abbiamo voluto bene. Oggi se penso a lui occhi e mente si annacquano.che tugoderne. Certo non saranno sette anni. Due possonosufficienti. Sarà come averne vissuti dieci. Potrebbe fare un pezzo di strada insieme a te. E tramandare ai tuoi figli le lacrime di gioia che io ho tramandato a te. Non pensare a quelli che dicono ...

fattoquotidiano : Pordenone, la madre del 15enne investito: “La soldatessa Usa che ha ucciso mio figlio guidava a zig zag. Fiducia ne… - raffored : @AntonioBatigol Le sberle erano la preparazione a quegli sguardi, silenzi e riproverò che più tardi avresti ricevut… - MRC_uscITA : RT @Paola13020494: @EnricoLetta Obbligo? E questa sarebbe democrazia. Tu puoi obbligare tuo figlio se ne hai e te lo permette. Per mio figl… - napolista : «Figlio mio, spero che #Ronaldo possa essere il tuo luglio 1984» «Non pensare a quelli che dicono che non è il cas… - voguesangio : oggi gioca la juventus, ma c’è anche il concerto di mio figlio guarderò entrambe le cose -

L'Arena

Se non che abbiamo dovuto mandareal mare con la madre per fargli ritrovare un po' di serenità: per lui quei botti continui stavano diventando un incubo', racconta il papà in un'intervista ...Oggi, ildi quest'uomo, lo sceicco Firas Ballout, avendo visto suo padre comportarsi in ... Questa storia, così chiara, ben si presta a riassumere la sessione: 'Chi è ilprossimo' viene ... «Mio figlio soffre per quei botti, il Comune sistemi il tombino» La mamma di Elon Musk (51 anni) ha più volte raccontato che il figlio, attualmente l'uomo più ricco del mondo, avrebbe avuto da sempre poco interesse per i ...La figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini è approdata a Miss Italia: la 18enne Gaia Nicolini è passata alle semifinali.