Feto senza scatola cranica, la Louisiana nega l'aborto (Di sabato 27 agosto 2022) Una donna della Louisiana incinta con un Feto senza scatola cranica è costretta a recarsi in North Carolina per ottenere l'aborto . La donna non è infatti riuscita a trovare un medico nel suo Stato in... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 agosto 2022) Una donna dellaincinta con unè costretta a recarsi in North Carolina per ottenere l'. La donna non è infatti riuscita a trovare un medico nel suo Stato in...

Agenzia_Ansa : Una donna della Louisiana incinta con un feto senza scatola cranica è costretta a recarsi in North Carolina per ott… - MG14057704 : @AurelianoBoni @GetCas99 @Agenzia_Ansa No il termine medico è feto e ha anche un preciso significato, se sei ignora… - LiciaBon : RT @Agenzia_Ansa: Una donna della Louisiana incinta con un feto senza scatola cranica è costretta a recarsi in North Carolina per ottenere… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Una donna della Louisiana incinta con un feto senza scatola cranica è costretta a recarsi in North Carolina per ottenere… - Stefano79466323 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna della Louisiana incinta con un feto senza scatola cranica è costretta a recarsi in North Carolina per ottenere… -