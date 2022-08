Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada , boom all’apertura: il programma odierno (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Ieri sera a Paupisi boom di enoturisti e di buongustai al ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 49esima Sagra del Cecatiello’ in programma fino a lunedì 29 agosto 2022. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Università degli Studi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Ente Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale e regionale. Un evento prossimo al mezzo secolo di vita che anno dopo anno va a migliorare sempre più e che ieri sera ha registrato un fiume di persone agli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menù: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Ieri sera a Paupisidi enoturisti e di buongustai al ‘deidi– 49esima Sagra del Cecatiello’ infino a lunedì 29 agosto 2022. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, UniversitàStudi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Ente Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale e regionale. Un evento prossimo al mezzo secolo di vita che anno dopo anno va a migliorare sempre più e che ieri sera ha registrato un fiume di persone agli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menù: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la ...

team_world : ORA DISPONIBILI i biglietti per la QUARTA DATA A MILANO dei Coldplay allo Stadio San Siro. Acquista il tuo bigliett… - team_world : BIGLIETTI COLDPLAY a NAPOLI E MILANO: al via alle ore 10 la vendita dei biglietti dei concerti in Italia nell'ambit… - _Carabinieri_ : L'Arma a Fara in Sabina (RI) con uno stand sulle indagini scientifiche: in occasione del 'Fara noir summer festival… - Hanka11CY : RT @IolandaRosallez: @CanYamanMedia Supporto garantito, anche a distanza, il supporto dei fan non mancherà per #CanYaman in #FilmingItalyBe… - solospettacolo : Notte Taranta:Dardust, festival dei tributi, da Pasolini a Bowie -