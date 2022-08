Femminicidio Matteuzzi, la cugina della vittima: «Da avvocata so che i testimoni si sentono anche in ferie» (Di sabato 27 agosto 2022) «Si è parlato di indagini ferme a causa di testimoni in ferie: in certi casi le testimonianze si possono anche raccogliere direttamente nel luogo di villeggiatura in cui si trovano le persone da sentire. Un provvedimento restrittivo per il killer di mia cugina andava emesso subito». A parlare è Sonia Bartolini, cugina di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate dall’ex compagno Giovanni Padovani. Bartolini, che di professione è avvocata, interviene sulle polemiche per la gestione da parte della procura della denuncia per stalking di Matteuzzi a carico di Padovani. «Io proprio ieri (giovedì, ndr) ho potuto leggere la denuncia sporta da mia cugina il 29 luglio scorso, poi ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) «Si è parlato di indagini ferme a causa diin: in certi casi leanze si possonoraccogliere direttamente nel luogo di villeggiatura in cui si trovano le persone da sentire. Un provvedimento restrittivo per il killer di miaandava emesso subito». A parlare è Sonia Bartolini,di Alessandra, la 56enne uccisa a martellate dall’ex compagno Giovanni Padovani. Bartolini, che di professione è, interviene sulle polemiche per la gestione da parteprocuradenuncia per stalking dia carico di Padovani. «Io proprio ieri (giovedì, ndr) ho potuto leggere la denuncia sporta da miail 29 luglio scorso, poi ...

