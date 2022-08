Feltri disintegra i “fighetti di sinistra” e umilia Letta | spettacolo disgustoso contro Meloni

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 agosto 2022) Una campagna elettorale assurda. A meno di un mese dall'appuntamento alle urne è Vittorio, direttore di Libero, ad intervenire sullo sinterno alla politica per decidere il prossimo governo: “Non c'è un partito che si carichi l'impegno di governare il Paese tenendo conto delle sue esigenze. L'unico obiettivo è quello di distruggere la reputazione degli avversari accusandoli di ogni nefandezza. Uno”. In particolare il giornalista si sofferma sugli attacchi dellaalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia: “È il personaggio più colpito dallo sputtanamento, tacciata di ogni scelleratezza, dall'essere erede del fascismo al voler cancellare l'Unione europea. In realtà è soltanto una conservatrice, una tradizionalista che punta a ...