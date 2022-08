Fedez: ecco cosa sta organizzando con il suo chirurgo (Di sabato 27 agosto 2022) Un nuovo progetto per Fedez, che questa volta però non riguarda la musica: ecco di cosa si tratta Dopo quanto gli è successo pochi chi mesi fa la vita di Fedez è totalmente cambiata. L’artista dopo una visita ha scoperto di avere un brutto male e subito insieme ad un equipe di medici ha dovuto subire un operazione. Da allora il marito di Chiara Ferragni ha deciso di impegnarsi di più verso chi ha avuto lo stesso male e sembra che a breve lancerà un progetto insieme al primario che lo ha operato. (web)Fedez e l’annuncio del tumore ai fan Federico da sempre, anche insieme a sua moglie è impegnatissimo nel sociale. Sono tanti, infatti, i progetti lanciati con Chiara, come ad esempio quando hanno fatto beneficenza durante il periodo del Covid, regalando danaro ad alcuni passanti in ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 agosto 2022) Un nuovo progetto per, che questa volta però non riguarda la musica:disi tratta Dopo quanto gli è successo pochi chi mesi fa la vita diè totalmente cambiata. L’artista dopo una visita ha scoperto di avere un brutto male e subito insieme ad un equipe di medici ha dovuto subire un operazione. Da allora il marito di Chiara Ferragni ha deciso di impegnarsi di più verso chi ha avuto lo stesso male e sembra che a breve lancerà un progetto insieme al primario che lo ha operato. (web)e l’annuncio del tumore ai fan Federico da sempre, anche insieme a sua moglie è impegnatissimo nel sociale. Sono tanti, infatti, i progetti lanciati con Chiara, come ad esempio quando hanno fatto beneficenza durante il periodo del Covid, regalando danaro ad alcuni passanti in ...

