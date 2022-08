Federica Pellegrini si è sposata, vestito mozzafiato. E tra gli invitati... | Guarda (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati questo pomeriggio a Venezia. Il primo ad arrivare nella chiesa di San Zaccaria è stato ovviamente lo sposo, molto emozionato, che subito ha salutato la folla di curiosi in attesa della sposa. Le invece, come racconta Leggo, sarebbe arrivata, in bianco, con 40 minuti di ritardo. Anche lei ha prontamente salutato tutti i curiosi fuori dalla chiesa. Con la campionessa suo papà Roberto, in blu, che poi ha accompagnato la figlia fino all'altare. Per le damigelle, invece, un delicato abito in rosa cipria. Un vestito semplice e romantico, impreziosito da un lungo velo. Le nozze tra la 34enne Federica Pellegrini e il 40enne Matteo Giunta, suo ex allenatore marchigiano, si sono celebrate oggi alle ore 16. La cerimonia è stata curata nei minimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022)e Matteo Giunta si sono sposati questo pomeriggio a Venezia. Il primo ad arrivare nella chiesa di San Zaccaria è stato ovviamente lo sposo, molto emozionato, che subito ha salutato la folla di curiosi in attesa della sposa. Le invece, come racconta Leggo, sarebbe arrivata, in bianco, con 40 minuti di ritardo. Anche lei ha prontamente salutato tutti i curiosi fuori dalla chiesa. Con la campionessa suo papà Roberto, in blu, che poi ha accompagnato la figlia fino all'altare. Per le damigelle, invece, un delicato abito in rosa cipria. Unsemplice e romantico, impreziosito da un lungo velo. Le nozze tra la 34ennee il 40enne Matteo Giunta, suo ex allenatore marchigiano, si sono celebrate oggi alle ore 16. La cerimonia è stata curata nei minimi ...

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare al braccio de… - Corriere : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: il look in bianco al pre party Le foto - LuigiBrugnaro : Venezia città dell’amore ?? I migliori auguri a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta che oggi si sposeranno in Ci… - CosaInTendenza : Alle 18:01 Federica Pellegrini con 327 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 49 Tweet tra i più pop… - breakingnewsit : Da pochi minuti #giornatamondialedelcane, Haaland e Federica Pellegrini nelle tendenze Twitter. -