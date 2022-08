Federica Pellegrini si è sposata: 2 giorni di festa a Venezia FOTO e VIDEO (Di sabato 27 agosto 2022) Oggi sposi. La campionessa del nuoto italiano, Federica Pellegrini (34 anni) e Matteo Giunta convolano a nozze. La cerimonia del matrimonio... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Oggi sposi. La campionessa del nuoto italiano,(34 anni) e Matteo Giunta convolano a nozze. La cerimonia del matrimonio...

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare al braccio de… - Agenzia_Ansa : Il giorno del 'sì' per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Convoleranno a nozze nella chiesa di San Zaccaria a Ven… - Corriere : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: il look in bianco al pre party Le foto - gianpaolag18 : RT @fanpage: 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione sposa! Aug… - sara_gerardina : Che bella Federica Pellegrini (cerchietto con velo osceni a parte) -