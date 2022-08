Federica Pellegrini pronta per le nozze: come una sposina alla festa prima del sì (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta, partito il countdown per il matrimonio più atteso del 2022. Ma intanto la festa prima del Sì. La coppia è già sbarcata a Venezia e, come svelato dal Tg5, la cerimonia si svolgerà sabato 27 agosto nella chiesa di San Zaccaria. Poi sposi e invitati andranno a bordo di una barca su un resort in un’isola vicina. La coppia ha ufficializzato la relazione solo nell’ultimo anno e dopo la romantica proposta di matrimonio a Verona fino all’ultimo minuto ha sempre mantenuto stretto riserbo circa la data esatta del matrimonio. Ma va detto che da tempo si vociferava fosse in programma il 27 agosto. Federica Pellegrini festa matrimonio: le foto prima del sì Ma la sera prima del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022)e Matteo Giunta, partito il countdown per il matrimonio più atteso del 2022. Ma intanto ladel Sì. La coppia è già sbarcata a Venezia e,svelato dal Tg5, la cerimonia si svolgerà sabato 27 agosto nella chiesa di San Zaccaria. Poi sposi e invitati andranno a bordo di una barca su un resort in un’isola vicina. La coppia ha ufficializzato la relazione solo nell’ultimo anno e dopo la romantica proposta di matrimonio a Verona fino all’ultimo minuto ha sempre mantenuto stretto riserbo circa la data esatta del matrimonio. Ma va detto che da tempo si vociferava fosse in programma il 27 agosto.matrimonio: le fotodel sì Ma la seradel ...

HuffPostItalia : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: due giorni di festa blindatissima - Novacula_Occami : RT @Al___Zheimer: Silenzia: Federica Pellegrini, Federica, Divina, Regina, Fede per: sempre - veneto_ : RT @corriereveneto: #Venezia In taxi per la laguna, la cronaca social. Federica Pellegrini e Matteo Giunta: oggi è il grande giorno https:/… - CatelliRossella : BUONA VITA ! Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta: tutto sulle nozze veneziane della Divina - Karishn65238903 : Federica Pellegrini, gli ex fidanzati/ Da Luca Marin alla rottura per Filippo Magnini, poi… -