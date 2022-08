Federica Pellegrini, le foto della sposa prima del matrimonio nella chiesa di San Zaccaria (Di sabato 27 agosto 2022) E’ tutto pronto per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta manca davvero solo il sì degli sposi mentre arrivano le prime foto. Sono tutti arrivati a Venezia e come previsto la data del matrimonio di Federica Pellegrini è oggi 27 agosto 2022. La Pellegrini e Giunta sono arrivati prima di tutti i 160 invitati tra amici e parenti ma non prima di Enzo Miccio che era già a Venezia, già emozionato e con gran parte del lavoro già compiuto. Questa mattina la colazione organizzata per tutti gli ospiti e tra pochissimo la cerimonia che ovviamente sarà blindatissima. Federica Pellegrini, Matteo Giunta ed Enzo Miccio hanno fatto di tutto per non far trapelare dettagli delle nozze ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) E’ tutto pronto per ildie Matteo Giunta manca davvero solo il sì degli sposi mentre arrivano le prime. Sono tutti arrivati a Venezia e come previsto la data deldiè oggi 27 agosto 2022. Lae Giunta sono arrivatidi tutti i 160 invitati tra amici e parenti ma nondi Enzo Miccio che era già a Venezia, già emozionato e con gran parte del lavoro già compiuto. Questa mattina la colazione organizzata per tutti gli ospiti e tra pochissimo la cerimonia che ovviamente sarà blindatissima., Matteo Giunta ed Enzo Miccio hanno fatto di tutto per non far trapelare dettagli delle nozze ma ...

