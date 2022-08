Federica Pellegrini ha sposato il suo Matteo Giunta in un matrimonio da sogno a Venezia (Foto) (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini ha finalmente sposato il suo Matteo Giunta. I due sportivi, dopo diversi rumor circa una particolare simpatia reciproca, avevano ufficializzato la loro relazione nel 2019, con la prima uscita ufficiale come coppia. Ma, in una recente intervista alle telecamere di Verissimo, la campionessa aveva svelato di essersi innamorata del suo Matteo nel lontano 2014. Relazione però complicata in quanto l’uomo era a tutti gli effetti ancora il suo allenatore. Dopo anni di amore segreto, hanno scelto di ufficializzare il loro amore dopo l’ultima gara olimpionica a Tokyo di Federica Pellegrini. Nell’Ottobre del 2021, poi Matteo aveva sorpreso la sua dolce metà facendole una dolcissima proposta di matrimonio. Il ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 agosto 2022)ha finalmenteil suo. I due sportivi, dopo diversi rumor circa una particolare simpatia reciproca, avevano ufficializzato la loro relazione nel 2019, con la prima uscita ufficiale come coppia. Ma, in una recente intervista alle telecamere di Verissimo, la campionessa aveva svelato di essersi innamorata del suonel lontano 2014. Relazione però complicata in quanto l’uomo era a tutti gli effetti ancora il suo allenatore. Dopo anni di amore segreto, hanno scelto di ufficializzare il loro amore dopo l’ultima gara olimpionica a Tokyo di. Nell’Ottobre del 2021, poiaveva sorpreso la sua dolce metà facendole una dolcissima proposta di. Il ...

Corriere : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: il look in bianco al pre party Le foto - LuigiBrugnaro : Venezia città dell’amore ?? I migliori auguri a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta che oggi si sposeranno in Ci… - TgrRaiVeneto : Il matrimonio blindato, l’abito, la chiesa: in laguna è tutto pronto per il matrimonio dell'anno #IoSeguoTgr… - qn_giorno : #Venezia #matrimonio #FedericaPellegrini e # Matteo Giunta sposi: l'addobbo in chiesa, il vestito, i testimoni - corriereveneto : Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi a Venezia, la gallery della nozze da sogno -