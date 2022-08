Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: il sì della Divina a Venezia (Di sabato 27 agosto 2022) Venezia – Ha percorso la lunga navata della Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto per dire sì a Matteo Giunta. Federica Pellegrini, ha sposato nel pomeriggio – con 45 minuti di ritardo – il suo allenatore nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. La chiesa era letteralmente ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde. Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022)– Ha percorso la lunga navataChiesa di San Zaccaria, a, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto per dire sì a, ha sposato nel pomeriggio – con 45 minuti di ritardo – il suo allenatore nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. La chiesa era letteralmente ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde. Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più bellecittà lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone...

