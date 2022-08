Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano 160 invitati per il matrimonio a Venezia

(Di sabato 27 agosto 2022) Ha percorso la lunga navata della Chiesa di San Zaccaria, a, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto per dire sì a, ha sposato...

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare al braccio de… - MarsulloEdoard1 : RT @chetempochefa: “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! https://t… - CozaciucDomnika : RT @fanpage: 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione sposa! Aug… -

e Matteo Giunta sono ufficialmente marito e moglie da questo pomeriggio. Si sono detti 'Sì' nell'altare della chiesa di San Zaccaria a Venezia . La prima foto da marito e moglie è ...La Divina,, campionessa indiscusso del nuoto italiano e internazionale ha detto il fatidico "Sì" al suo ex allenatore Matteo Giunta nella chiesa di Santa Zaccaria a Venezia. Tra i 160 ...Sul sagrato da ore si è raccolta una folla di curiosi e fan della Divina L'entrata in chiesa con le damigelle - Camilla Gargioni / - CorriereTv. L'arrivo di Federica… Leggi ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati oggi pomeriggio in chiesa a Venezia. La coppia ha coronato uno splendido sogno d’amore: dopo aver tenuto nascosto la loro storia a lungo, i due, fin ...