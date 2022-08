Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: tutti i dettagli del matrimonio (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini è pronta a dire “sì”. oggi pomeriggio infatti la nuotatrice convolerà a nozze con Matteo Giunta. L’appuntamento è per le ore 16 alla chiesa di San Zaccaria a Venezia. Una celebrazione intima e super blindata. I 160 invitati (stando ad alcune indiscrezioni) hanno già avuto modo di ritrovarsi questa mattina per una colazione da Cipriani, uno dei miglior hotel di lusso a Venezia. Poi al via i preparativi in vista della cerimonia e della grande festa subito dopo. I vari brindisi in realtà sono iniziati nella serata di venerdì: i futuri sposi hanno incontrati alcuni degli invitati arrivati prima in laguna. Federica, rigorosamente in abito bianco, ha raggiunto amici e famigliari con un mazzo di fiori tra le mani. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022)è pronta a dire “sì”.pomeriggio infatti la nuotatrice convolerà a nozze con. L’appuntamento è per le ore 16 alla chiesa di San Zaccaria a. Una celebrazione intima e super blindata. I 160 invitati (stando ad alcune indiscrezioni) hanno già avuto modo di ritrovarsi questa mattina per una colazione da Cipriani, uno dei miglior hotel di lusso a. Poi al via i preparativi in vista della cerimonia e della grande festa subito dopo. I vari brindisi in realtà sono iniziati nella serata di venerdì: i futurihanno incontrati alcuni degli invitati arrivati prima in laguna., rigorosamente in abito bianco, ha raggiunto amici e famigliari con un mazzo di fiori tra le mani. Una ...

