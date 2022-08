Falcao, il figlio a CM: ‘Gol di Turone? Rappresenta il potere Juve, in Europa solo brutte figure’ | Primapagina (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 14:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Questa sera ci sarà il primo vero grande test della stagione per la Juventus che, ospiterà la Roma di Josè Mourinho all’Allianz Stadium. L’uomo più atteso è sicuramente Paulo Dybala, passato in giallorosso in questa sessione di mercato dopo 7 anni trascorsi all’ombra della Mole. A commentare quello che sarà il big match delle 20:45 è stato anche Giuseppe Falcao, figlio dell’ex campione della Roma, Paulo Roberto, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Calciomercato.com. Che partita ti aspetti sabato, considerando anche gli infortuni delle due squadre e chi pensi sia favorita? ‘Mi aspetto la classica partita di fine agosto. Le squadre hanno subito molti infortuni ed è una gara imprevedibile. E’ chiaro che ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 14:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Questa sera ci sarà il primo vero grande test della stagione per lantus che, ospiterà la Roma di Josè Mourinho all’Allianz Stadium. L’uomo più atteso è sicuramente Paulo Dybala, passato in giallorosso in questa sessione di mercato dopo 7 anni trascorsi all’ombra della Mole. A commentare quello che sarà il big match delle 20:45 è stato anche Giuseppedell’ex campione della Roma, Paulo Roberto, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Calciomercato.com. Che partita ti aspetti sabato, considerando anche gli infortuni delle due squadre e chi pensi sia favorita? ‘Mi aspetto la classica partita di fine agosto. Le squadre hanno subito molti infortuni ed è una gara imprevedibile. E’ chiaro che ...

j_7ragon : RT @cmdotcom: #Falcao, il figlio a CM: 'Gol di Turone? Rappresenta il potere #Juve, in Europa solo brutte figure' - MarconePope : @Furiaceca__ Yes.. Stavolta dal figlio di Falcao.. - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Falcao, il figlio a CM: 'Gol di Turone? Rappresenta il potere #Juve, in Europa solo brutte figure' - cmdotcom : #Falcao, il figlio a CM: 'Gol di Turone? Rappresenta il potere #Juve, in Europa solo brutte figure' - CarloFr69654015 : @MarcelloChirico Caro Marcello perché anche il Bianconero intervistando il figlio di Falcao pone la solita scontata… -