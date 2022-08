Fabian Ruiz-PSG ancora in stallo: cosa manca per sbloccare la cessione (Di sabato 27 agosto 2022) Ultimi momenti di calciomercato prima di definire le rose complete delle squadre: lo stop a questa sessione estiva di mercato è fissato per il 1° settembre e tutto è ancora in gioco in questa settimana decisiva. Anche per il Napoli vi sono una serie di situazioni ancora in via di definizione: nello specifico quella relativa a Fabian Ruiz e quella di Keylor Navas. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, ha rifiutato il rinnovo con il Napoli ed è pronto per volare verso una nuova destinazione. In particolar modo, la trattativa che lo riguarda è con il Paris Saint-Germain, che ha manifestato un interessamento per Fabian Ruiz e che sta valutando con il Napoli le modalità per trovare un accordo. FOTO: Getty Images, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Ultimi momenti di calciomercato prima di definire le rose complete delle squadre: lo stop a questa sessione estiva di mercato è fissato per il 1° settembre e tutto èin gioco in questa settimana decisiva. Anche per il Napoli vi sono una serie di situazioniin via di definizione: nello specifico quella relativa ae quella di Keylor Navas. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, ha rifiutato il rinnovo con il Napoli ed è pronto per volare verso una nuova destinazione. In particolar modo, la trattativa che lo riguarda è con il Paris Saint-Germain, che ha manifestato un interessamento pere che sta valutando con il Napoli le modalità per trovare un accordo. FOTO: Getty Images, ...

