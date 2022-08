F1, Toto Wolff: “La peggiore qualifica degli ultimi 10 anni, non capiamo cosa non va” (Di sabato 27 agosto 2022) C’è poca voglia di sorridere in casa Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, le “Frecce d’argento” hanno mosso passi indietro notevoli rispetto a quanto visto nelle ultime uscite pre-vacanze agostane. Dal doppio podio dell’Hungaroring, alle difficoltà di questo weekend in terra belga. La qualifica odierna ha visto Lewis Hamilton in settima posizione con un distacco enorme da Max Verstappen, ben 1.838 secondi, mentre George Russell ha fatto addirittura peggio, con un ottavo posto a 2.111. Per fortuna del team di Brackley domani l’olandese, Charles Leclerc ed Esteban Ocon saranno penalizzati, quindi i due piloti tinti di argento potranno avanzare nello schieramento di partenza. “Non si può essere in pole position tre ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) C’è poca voglia di sorridere in casa Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, le “Frecce d’argento” hanno mosso passi indietro notevoli rispetto a quanto visto nelle ultime uscite pre-vacanze agostane. Dal doppio podio dell’Hungaroring, alle difficoltà di questo weekend in terra belga. Laodierna ha visto Lewis Hamilton in settima posizione con un distacco enorme da Max Verstappen, ben 1.838 secondi, mentre George Russell ha fatto addirittura peggio, con un ottavo posto a 2.111. Per fortuna del team di Brackley domani l’olandese, Charles Leclerc ed Esteban Ocon saranno penalizzati, quindi i due piloti tinti di argento potranno avanzare nello schieramento di partenza. “Non si può essere in pole position tre ...

