F1, Toto Wolff: "Audi mostra quanto sia importante essere presenti nel Circus"

Toto Wolff guarda con molto ottimismo al futuro della F1, categoria che dal 2026 accoglierà un brand prestigioso come Audi Sport. La casa tedesca è pronta per una nuova sfida a meno di un anno dallo storico ingresso nella Dakar con la prima vettura elettrica della storia dell'evento raid più importante e difficile al mondo. Il team principal della Mercedes ha riportato in merito ai microfoni di 'Motorsport.com': "Tutto quello che sta succedendo è fantastico. Quando accaduto con Audi mostra quanto sia importante essere presenti nel Circus. Avere i più importanti costruttori al mondo come avversari è molto stimolante". Il costruttore teutonico dovrebbe entrare al posto di Alfa Romeo in Sauber.

