F1 | Otmar Szafnauer | “Piastri è tornato al lavoro con il nostro simulatore Continuiamo il lavoro come sempre”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 agosto 2022) Oscarha mantenuto il proprio ruolo di pilota di riserva e collaudatore per Alpine nonostante i problemi avuti con la casa francese durante la pausa estiva. Ricordiamo infatti l’annuncio fatto dall’australiano che con un commento sui propri social ha smentito un ipotetico ingaggio da parte di Alpine per il 2023 accanto ad Esteban Ocon. Lunedì capiremo qualcosa di più sulla situazione dopo la riunione del FIA Contract Recognition Board. La situazione non è molto chiara, McLaren non ha infatti rivelato nulla nonostante l’uscita di scena dell’australiano Daniel Ricciardo che perderà il proprio ruolo accanto al britannico Lando Norris., Team Principal di Alpine, ha rilasciato in merito alla stampariporta ‘Speedcafe.com’: ”a Enstone e sta ...