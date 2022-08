F1, Mick Schumacher: “Siamo consapevoli che domani sarà una gara molto complessa” (Di sabato 27 agosto 2022) Mick Schumacher ha rilasciato le proprie opinioni alla stampa dopo le qualifiche del Gran Premio del Belgio, 14ma tappa del Mondiale F1 2022. Il tedesco di casa Haas dovrà rincorrere domani un piazzamento nella prima parte della graduatoria dopo aver subito una sanzione in seguito al cambio di alcune componenti della Power Unit. Il 47 del gruppo scatterà infatti 19° alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) e del cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo), penalizzati nella sessione odierna insieme anche all’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed al monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il compagno di box del danese Kevin Magnussen ha affermato ai microfoni della propria formazione: “È andata meglio del previsto, dato che pensavamo di non arrivare oltre la prima sessione. Tutto questo è sicuramente positivo, anche se Siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)ha rilasciato le proprie opinioni alla stampa dopo le qualifiche del Gran Premio del Belgio, 14ma tappa del Mondiale F1 2022. Il tedesco di casa Haas dovrà rincorrereun piazzamento nella prima parte della graduatoria dopo aver subito una sanzione in seguito al cambio di alcune componenti della Power Unit. Il 47 del gruppo scatterà infatti 19° alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) e del cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo), penalizzati nella sessione odierna insieme anche all’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed al monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il compagno di box del danese Kevin Magnussen ha affermato ai microfoni della propria formazione: “È andata meglio del previsto, dato che pensavamo di non arrivare oltre la prima sessione. Tutto questo è sicuramente positivo, anche se...

