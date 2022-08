F1, la ‘vera’ griglia di partenza senza le penalizzazioni. Max Verstappen aveva demolito le Ferrari a Spa (Di sabato 27 agosto 2022) Le qualifiche di Spa-Francorchamps sono andate in archivio e hanno emesso dei verdetti importanti in vista del Gran Premio del Belgio 2022, quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen ha sbaragliato la concorrenza ed è stato il più veloce delle prove ufficiali anche grazie alla spinta di un motore nuovo, che lo costringerà a rimontare domani dalla settima fila. L’olandese della Red Bull è stato infatti penalizzato insieme ad altri sei piloti della griglia, che occuperanno quindi le posizioni che vanno dalla 14ma in giù. Carlos Sainz ne ha approfittato e si è preso dunque la pole position con la Ferrari davanti al messicano Sergio Perez e allo spagnolo Fernando Alonso (Alpine). A seguire in quarta piazza la Mercedes di Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra George Russell e alla Williams di un ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Le qualifiche di Spa-Francorchamps sono andate in archivio e hanno emesso dei verdetti importanti in vista del Gran Premio del Belgio 2022, quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Maxha sbaragliato la concorrenza ed è stato il più veloce delle prove ufficiali anche grazie alla spinta di un motore nuovo, che lo costringerà a rimontare domani dalla settima fila. L’olandese della Red Bull è stato infatti penalizzato insieme ad altri sei piloti della, che occuperanno quindi le posizioni che vanno dalla 14ma in giù. Carlos Sainz ne ha approfittato e si è preso dunque la pole position con ladavanti al messicano Sergio Perez e allo spagnolo Fernando Alonso (Alpine). A seguire in quarta piazza la Mercedes di Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra George Russell e alla Williams di un ...

