La Fia ha cancellato una penalità da 10 posizioni a Valtteri Bottas, sostituendola con una da 5 posizioni. Inizialmente avevano penalizzato il pilota finlandese dell'Alfa Romeo per un elemento del ... F1, Belgio: dimezzata la penalità al finlandese Bottas La Fia ha cancellato una penalità da 10 posizioni a Valtteri Bottas, sostituendola con una da 5 posizioni. (ANSA) ...Riparte il weekend del GP del Belgio con la terza e ultima sessione di prove libere. Ieri FP1 a Sainz e FP2 a Verstappen. Il pilota della Red Bull scatta dal fondo della griglia per la sostituzione de ...