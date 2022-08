Eventi, Jova Beach Party a Castel Volturno: Dopo il concerto nascono 30 tartarughe (Di sabato 27 agosto 2022) Un’ora Dopo il “concertone” di fine estate, che tante polemiche ambientaliste ha sollevato, c’è stato il miracolo tanto atteso: stanotte intorno all’una, sulla spiaggia del lido “Beach boyz” a Castel Volturno, in località Villaggio del Sole, appena 500 metri Dopo il lido Fiore Flava Beach dove si è celebrato fino alla mezzanotte il Jova Beach Party con quasi 20mila spettatori, una trentina di piccoli di tartaruga Caretta Caretta sono emersi dalla sabbia e si sono avviati verso il mare, guardati a vista dai volontari dell’associazione Domizia, che curano i siti di tartaruga sul litorale casertano e napoletano con l’Enpa Salerno per conto del progetto “Caretta in vista” della stazione zoologica Anton Dohrn. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) Un’orail “ne” di fine estate, che tante polemiche ambientaliste ha sollevato, c’è stato il miracolo tanto atteso: stanotte intorno all’una, sulla spiaggia del lido “boyz” a, in località Villaggio del Sole, appena 500 metriil lido Fiore Flavadove si è celebrato fino alla mezzanotte ilcon quasi 20mila spettatori, una trentina di piccoli di tartaruga Caretta Caretta sono emersi dalla sabbia e si sono avviati verso il mare, guardati a vista dai volontari dell’associazione Domizia, che curano i siti di tartaruga sul litorale casertano e napoletano con l’Enpa Salerno per conto del progetto “Caretta in vista” della stazione zoologica Anton Dohrn. ...

