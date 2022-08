Eurostars 3 | progetti di ricerca e sviluppo | finanziamenti fino a 250mila euro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 agosto 2022) Resterà apertoal 15 settembre il secondo bandodedicato adie di innovazione volti a sviluppare prodotti, processi o servizi destinati al mercato.-3 è parte della nuovapean Partnership for Innovative SMEs di Horizonpe ed è uno strumento di finanziamento che sostiene PMI innovative e partner di progetto (grandi aziende, università, organizzazioni die altri tipi di organizzazioni) finanziandocollaborativi internazionali per la R&S e l’innovazione. In totale sono 37 i Paesi, tra cui l’Italia, attualmente membri del networkpeo EUREKA, che mettono a disposizione risorse umane e ...