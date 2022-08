Europei di Pallanuoto | il Setterosa al debutto con la Slovenia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 27 agosto 2022) Spalato – Si riparte. Due mesi dopo i Mondiali di Budapest, chiusi con un brillante e forse inaspettato quarto posto, torna in acqua ilche da oggi fino 9 settembre sarà impegnato aglidi Spalato in Croazia. Si parte con la Slovacchia in diretta su Rai Sport HD canale 58 (alle 20.30 diretta anche per Ungheria-Grecia). Domenica alle 20.30 subito il big match contro la Spagna. Gli obiettivi della nazionale di Carlo Silipo sono di disputare un altro gran bel torneo e soprattutto proseguire nel percorso di crescita che dovrà portarla alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo. “Il gruppo sta lavorando bene, con entusiasmo e convinzione dopo aver ricaricato le pile. Rispetto ai Mondiali non ci sono le veterane Queirolo, Teani ed Emmolo che sono state sostituite dalle giovani Di ...