Europa League e Conference League, ecco i calendari: Lazio, esordio decisivo. Per Roma e Fiorentina partenza soft (Di sabato 27 agosto 2022) La Uefa ha stilato i calendari di Europa League e Conference League. L’inizio è previsto per l’8 settembre con la fase a gironi che si chiuderà il 3 novembre. Obiettivo per tutte e tre le italiane impegnate è il primo posto al fine di evitare un sorteggio, sulla carta, maggiormente complicato per Roma e Lazio e saltare i sedicesimi di finale per quanto riguarda la Fiorentina. I giallorossi debutteranno in trasferta contro i bulgari del Ludogorets, ma la partita decisiva per la corsa al primato nel girone sarà la doppia sfida con il Betis in programma il 6 e il 13 ottobre. Per la Lazio, invece, l’esordio sarà con gli olandesi del Feyenoord, la formazione in apparenza più accreditata per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) La Uefa ha stilato idi. L’inizio è previsto per l’8 settembre con la fase a gironi che si chiuderà il 3 novembre. Obiettivo per tutte e tre le italiane impegnate è il primo posto al fine di evitare un sorteggio, sulla carta, maggiormente complicato pere saltare i sedicesimi di finale per quanto riguarda la. I giallorossi debutteranno in trasferta contro i bulgari del Ludogorets, ma la partita decisiva per la corsa al primato nel girone sarà la doppia sfida con il Betis in programma il 6 e il 13 ottobre. Per la, invece, l’sarà con gli olandesi del Feyenoord, la formazione in apparenza più accreditata per ...

OfficialASRoma : ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Hel… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - Giorgio___22 : @Horseman003 @PasAH2O @__grazy87 @Vincenzodesa Il suo Chelsea era una squadra che si affidava alle giocate dei sing… - OhWhatFun__ : Chissà perché la finale Di europa league si è dissolta nella memoria collettiva, non c’è mai stata e non è mai stata giocata. -