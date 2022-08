Etiopia: raid aereo nel Tigray, almeno sette vittime (Di sabato 27 agosto 2022) Un raid aereo nella regione del Tigray, Etiopia, ha causato almeno sette vittime, tra cui dei bambini. Le forze de Tigray accusano il governo federale. Ma il quest’ultimo afferma di aver colpito siti militari e di non aver causato vittime civili. Etiopia: raid aereo nella regione del Tigray Un raid aereo a Mekelle, nella regione Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 agosto 2022) Unnella regione del, ha causato, tra cui dei bambini. Le forze deaccusano il governo federale. Ma il quest’ultimo afferma di aver colpito siti militari e di non aver causatocivili.nella regione delUna Mekelle, nella regione

