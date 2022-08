Estate agli sgoccioli: il caldo ha i giorni contati (Di sabato 27 agosto 2022) L'Estate è agli sgoccioli. O almeno così sembra. Il week end appena iniziato sarà all'insegna di infiltrazioni instabili che porteranno a precipitazioni anche temporalesche, spece sulle aree nelle aree montuose (Alpi... Leggi su today (Di sabato 27 agosto 2022) L'. O almeno così sembra. Il week end appena iniziato sarà all'insegna di infiltrazioni instabili che porteranno a precipitazioni anche temporalesche, spece sulle aree nelle aree montuose (Alpi...

de_noriega : RT @QuizzArt: Nel Meridione alla morte dei cari, si spalanca la finestra in modo che l'anima se ne vada accompagnata dall'augurio 'a buon… - angelicadisogno : RT @QuizzArt: Nel Meridione alla morte dei cari, si spalanca la finestra in modo che l'anima se ne vada accompagnata dall'augurio 'a buon… - AMedaglini : RT @QuizzArt: Nel Meridione alla morte dei cari, si spalanca la finestra in modo che l'anima se ne vada accompagnata dall'augurio 'a buon… - ABenassuti : RT @QuizzArt: Nel Meridione alla morte dei cari, si spalanca la finestra in modo che l'anima se ne vada accompagnata dall'augurio 'a buon… - MassimoTorre1 : RT @Reale_Scenari: #25agosto Clima, tema assente da campagna elettorale. Eppure dopo Po, Reno, Danubio su @ilmanifesto foto fiume Yangtz… -