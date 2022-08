Esordio vincente per l'Italia che batte il Canada ai mondiali di pallavolo (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - La nazionale azzurra del volley parte bene ai mondiali maschili di pallavolo, in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E, batte il Canada 3 a 0. Questi i parziali: 25-13, 25-18, 39-37. Per l'Italia, in campo dal primo minuto Roberto Russo, preferito a Simone Anzani, e Gianluca Galassi al centro, con Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto schiacciatori e Fabio Balaso nel ruolo di libero. Prossimo impegno lunedì, alle 21.15, contro la Turchia. Mercoledì, poi, per gli azzurri ultima partita nel girone contro la Cina, sempre alle 21.15. Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - La nazionale azzurra del volley parte bene aimaschili di, in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E,il3 a 0. Questi i parziali: 25-13, 25-18, 39-37. Per l', in campo dal primo minuto Roberto Russo, preferito a Simone Anzani, e Gianluca Galassi al centro, con Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto schiacciatori e Fabio Balaso nel ruolo di libero. Prossimo impegno lunedì, alle 21.15, contro la Turchia. Mercoledì, poi, per gli azzurri ultima partita nel girone contro la Cina, sempre alle 21.15.

Tinarossodisera : RT @grazianorossi: ?? Esordio vincente per l'#Italvolley???? ai Mondiali maschili: Canada???? battuto 3-0 (25-13, 25-18, 39-37). #MWCH2022 #Ita… - Ghigliottina : RT @grazianorossi: ?? Esordio vincente per l'#Italvolley???? ai Mondiali maschili: Canada???? battuto 3-0 (25-13, 25-18, 39-37). #MWCH2022 #Ita… - grazianorossi : ?? Esordio vincente per l'#Italvolley???? ai Mondiali maschili: Canada???? battuto 3-0 (25-13, 25-18, 39-37). #MWCH2022 #ItaliaCanada - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #SerieAWomen: esordio vincente e convincente della #Juventus, contro il #Como finisce 0-6 - zazoomblog : Serie A Women: esordio vincente e convincente della Juventus contro il Como finisce 0-6 - #Serie #Women: #esordio… -