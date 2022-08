Esordio vincente per l' Italia che batte il Canada ai mondiali di pallavolo

(Di sabato 27 agosto 2022) AGI - La nazionale azzurra del volley parte bene aimaschili di, in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E,il3 a 0. Questi i parziali: 25-13, 25-18, 39-37. Per l', in campo dal primo minuto Roberto Russo, preferito a Simone Anzani, e Gianluca Galassi al centro, con Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto schiacciatori e Fabio Balaso nel ruolo di libero. Prossimo impegno lunedì, alle 21.15, contro la Turchia. Mercoledì, poi, per gli azzurri ultima partita nel girone contro la Cina, sempre alle 21.15.

