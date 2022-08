“Esonero immediato”, caos Juventus: è successo dopo la Roma (Di sabato 27 agosto 2022) Juventus e Roma si dividono la posta in palio, ma a tenere banco in casa bianconera è un’altra questione importante. Vlahovic da un lato, Abraham dall’altro. Juventus e Roma si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 il big match della terza giornata di Serie A. Mourinho e Allegri tornano a casa col bicchiere che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 agosto 2022)si dividono la posta in palio, ma a tenere banco in casa bianconera è un’altra questione importante. Vlahovic da un lato, Abraham dall’altro.si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 il big match della terza giornata di Serie A. Mourinho e Allegri tornano a casa col bicchiere che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LuigiBevilacq17 : RT @AndreaInterNews: Partita da esonero immediato. Ma per fortuna adesso arriva Acerbi. Per il Gruppo C di Champions League. #LazioInter - MarastiMattia : @MariuzzoAndrea Esonero immediato. C'è davvero poco da fare. - Mauro53932232 : @BassC41119771 @Inter Risposta 1 ciò dimostra che società siamo diventati Risposta 2 ciò dimostra il valore del tec… - Mauro53932232 : @pws1970 @marifcinter Purtroppo non abbiamo una seria società andrà sempre peggio col malefico mandarino alla guida… - Spina14_acm : @TiroAGiroud @ilrossonero94 @ryukmilanonew Vabbe ma ha ragione Pioli allenando un’armata senza alcun difetto e senz… -