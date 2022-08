jackdicuori7 : Prima del Like la foto era bellissima, artistica, stupenda!... Dp il like è diventata una foto dove mostra solo il… - franci_arcuri : RT @JPeppp: Bellissima nella prima parte, ma poco cinica e nel finale, stanca. Due punti persi. Era una partita che andava chiusa nel primo… - emamarro : RT @JPeppp: Bellissima nella prima parte, ma poco cinica e nel finale, stanca. Due punti persi. Era una partita che andava chiusa nel primo… - AleGobbo87 : RT @JPeppp: Bellissima nella prima parte, ma poco cinica e nel finale, stanca. Due punti persi. Era una partita che andava chiusa nel primo… - JPeppp : Bellissima nella prima parte, ma poco cinica e nel finale, stanca. Due punti persi. Era una partita che andava chiu… -

YouMovies

Qui, ad attenderla, c'papà Roberto che l'ha accompagnata lungo la navata addobbata con ... Davvero DIVINA … Fede sei, è stato bello starvi accanto' ha scritto il wedding planner. ...I due si avvicinano molto e vivono unanotte d'amore. A questo punto Frank, preso da un ... Amara la delusione di Rachel quando scopre che dietro al killer c'proprio sua sorella Nicki. In ... Era bellissima, così la chirurgia l'ha rovinata per sempre: il prima e dopo Filippo Bisciglia è il volto di Tempation Island, amatissimo dal pubblico. Ma dove vive non è certo il villaggio della trasmissione.