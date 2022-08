Energia: Conte a Letta, 'con ok a proposte M5S, ora soluzioni per famiglie e imprese' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Enrico rispondo alla tua domanda: mentre noi incalzavamo Draghi proponendo soluzioni straordinarie e tempestive contro il carobollette e gli stipendi troppo bassi, forse tu eri distratto tra furia bellicista per il conflitto in Ucraina, armi e inceneritori da piazzare nei decreti. Se avessi sostenuto quelle nostre proposte ora avremmo soluzioni per imprese e famiglie: nel Conte II con un Pd più attento a questi temi lo abbiamo fatto". Così Giuseppe Conte replica ad Enrico Letta via social. "Il Movimento da subito ha chiesto a Draghi risposte adeguate alla gravità dell'emergenza economica, e proprio il fatto che queste non siano arrivate ci ha reso impossibile rimanere corresponsabili di un'azione di governo in pieno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Enrico rispondo alla tua domanda: mentre noi incalzavamo Draghi proponendostraordinarie e tempestive contro il carobollette e gli stipendi troppo bassi, forse tu eri distratto tra furia bellicista per il conflitto in Ucraina, armi e inceneritori da piazzare nei decreti. Se avessi sostenuto quelle nostreora avremmoper: nelII con un Pd più attento a questi temi lo abbiamo fatto". Così Giuseppereplica ad Enricovia social. "Il Movimento da subito ha chiesto a Draghi risposte adeguate alla gravità dell'emergenza economica, e proprio il fatto che queste non siano arrivate ci ha reso impossibile rimanere corresponsabili di un'azione di governo in pieno ...

