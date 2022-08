Energia: Calenda, 'Violante chiarisce impegno di tutti per misure, lo chiedo da giorni' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sono giorni che chiedo un incontro tra tutti i leader di partito. E continuano a non rispondere. Oggi Luciano Violante chiarisce che è essenziale per poter prendere provvedimenti incisivi su Energia. Ascoltatelo Giorgia Meloni, Enrico Letta e Giuseppe Conte". Così Carlo Calenda su twitter commentando le parole di Luciano Violante. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sonocheun incontro trai leader di partito. E continuano a non rispondere. Oggi Lucianoche è essenziale per poter prendere provvedimenti incisivi su. Ascoltatelo Giorgia Meloni, Enrico Letta e Giuseppe Conte". Così Carlosu twitter commentando le parole di Luciano

