Emergenza migranti | 30 sbarchi a Lampedusa | arrivate oltre 700 persone

(Di sabato 27 agosto 2022) Non si arrestano glidi, dove si registra un flusso continuo di arrivi. Sono stati 30, al momento, gli approdi avvenuti dalla notte scorsa sull'isola dove sono giunte 703. Un numero che ha fatto scattare l'per l'accoglienza e per il sovraffollamento per l'hotspot che ospita poco più di 931a fronte delle 350 previste e dopo che 300 sono state trasferite dal centro di contrada Imbricola a Porto Empedocle con la nave traghetto Veronese.

