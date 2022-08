Elton John e Britney Spears in duetto per ‘Hold Me Closer’ Il cantautore si congratula ma lei sparisce da Instagram…

(Di sabato 27 agosto 2022) Unatteso, con la firma di un signore che ha scritto la storia della musica. A sei anni dall’ultimo album, la rinascita artistica disi fonde con il timbro iconico e inconfondibile di Sir. Hold Me Closer è frutto di una collaborazione inedita, che racchiude la sensibilità delbritannico e l’energia della principessa del pop: una rivisitazione del brano cult diTiny Dancer (1972), contaminata dalle influenze di The One (1992) e Don’t Go Breaking My Heart (1976). Si chiude una porta, si apre un portone – Una luce salvifica perche, solo a novembre dello scorso anno, ha festeggiato la fine dei tredici anni di custodia legale, personale e patrimoniale del padre Jamie, iniziata ...

vogue_italia : Dopo sei anni Britney Spears torna a cantare. Grazie a Elton John ???? - RadioR101 : #R101News: è uscita oggi #HoldMeCloser, collaborazione tra #EltonJohn e #BritneySpears? Ascoltala su R101 e guarda… - RollingStoneita : Britney Spears e Elton John insieme: ascolta l’anteprima di ‘Hold Me Closer’ - radiokemonia : Stai ascoltando: Elton John-Little Jeannie La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Elton John-Little Jeannie La musica anni 80 solo su -

... poco prima che venga pubblicato il suo nuovo singolo " Hold Me Closer ", rivisitazione della "Tiny Dancer" di, è stata diffusa la sua versione di un altro brano, " Sucker For Pain ", ...A poche ore dall'uscita dell'attesa canzone la popstar ha cancellato di nuovo il suo profilo Instagram Oggie Britney Spears hanno pubblicato il loro attesissimo duetto 'Hold Me Closer', disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming. Rivisitazione della canzone cult di ...A sei anni di distanza, è affiorata online la versione di Britney Spears di "Sucker for Pain", poi eseguita da altri performer nella colonna sonora del primo Suicide Squad.Britney Spears ed Elton John conquistano le classifiche con Hold me closer. Ma la popstar, poco dopo, si cancella da ...