Elezioni ultime notizie. Energia, Berlusconi: governo agisca subito per decreto. Letta: chi ha fatto cadere Draghi ora pretende misure (Di sabato 27 agosto 2022) Emergenza energetica sempre più al centro del dibattito politico, con Salvini che preme per evitare i razionamenti e con Calenda che chiede alla Meloni e a Letta di votare a favore dei rigassificatori. La leader di FdI chiarisce: se alle Elezioni «vincesse il centrodestra e si affermasse Fdi non ho ragione di credere che Mattarella non indichi» me come premier

