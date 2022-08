Elezioni | Tajani | “maggioranza Ursula sarebbe macedonia indigesta” “Voto al Terzo Polo sprecato”

FirenzePost : Elezioni, Tajani: “maggioranza Ursula sarebbe macedonia indigesta” - Parlamenteide : Ore 22:37 - Elezioni, Tajani: maggioranza Ursula non riproducibile da noi - PoliticaNewsNow : Elezioni, Tajani: 'Se Meloni più votata, daremo suo nome a Mattarella' - Giangi_ilBoomer : #Berlusconi: “Grazie a me e a #Tajani l'#Italia ha potuto beneficiare delle risorse del #PNRR. Ah, era previsto an… - RobertoBensa : @msgelmini @Antonio_Tajani cara Mariastella vediamo alle elezioni quanto volete,a mio avviso è ve lo dico daex forz… -

Nella prima serata di venerdì 26 agosto gli ospiti sono stati Giorgia Meloni e Antonio, ...secondo cui Sergio Mattarella non potrà che concederle l'incarico in caso di vittoria alledel ...... ribadisce Antonio. La Lega e anche il Pd premono per un tetto anche solo a livello ... Si può fare, si deve fare prima delle".CEGLIE MESSAPICA (BR) – Una maggioranza Ursula in Italia “Una macedonia indigesta”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dal palco de “La Piazza” a Ceglie Messapica, ...VELLETRI (politica) - Il vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia concorrerà per la Camera nel collegio Lazio 1 – Uninominale 08 che comprende i territori di Velletri, Albano ...