Elezioni, Salvini: “Meloni presidente del Consiglio? Prima si vota, poi decide Mattarella. Io non impongo nomi al Capo dello Stato” (Di sabato 27 agosto 2022) “Io aspetto il voto degli italiani Prima di fare qualsiasi commento, poi il presidente della Repubblica sceglierà come è giusto che sia. Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto. Calma. Sono convinto che il centrodestra possa vincere, sono convinto che la Lega possa prendere un voto in più di tutti gli altri, ma non impongo nomi e ruoli a nessuno e men che meno al presidente della Repubblica” . Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a Bari ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul Giorgia Meloni presidente del Consiglio – come lei stessa ha detto che accadrà – nel caso Fratelli d’Italia prenda più voti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) “Io aspetto il voto degli italianidi fare qualsiasi commento, poi ildella Repubblica sceglierà come è giusto che sia. Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto. Calma. Sono convinto che il centrodestra possa vincere, sono convinto che la Lega possa prendere un voto in più di tutti gli altri, ma none ruoli a nessuno e men che meno aldella Repubblica” . Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, rispondendo a Bari ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul Giorgiadel– come lei stessa ha detto che accadrà – nel caso Fratelli d’Italia prenda più voti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

