Elezioni | Salvini | ' bambini al mondo o adottati solo con mamma e papà'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "La mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà, si viene al mondo se si hanno una mamma e un papà e si viene adottati se si hanno una mamma e un papà. Poi ognuno fa quel che vuole, ama chi vuole, bacia chi vuole, però non si possono cancellare le nostre radici e la nostra cultura". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Barletta.

