Elezioni: Salvini a Di Maio, 'io rispondo solo a italiani e difendo interesse nazionale' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente, solo i cittadini italiani. Io rispondo solo a loro e difendo solo l'interesse nazionale. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!". Così Matteo Salvini replica via twitter a Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente,i cittadini. Ioa loro el'. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!". Così Matteoreplica via twitter a Luigi Di

MatteoRichetti : Salvini spera. @CarloCalenda fa proposte per risolvere il problema. Le prossime elezioni sono tutte in questa diff… - repubblica : Di Maio: “Ombre russe anche sulle elezioni. Salvini ci porta in braccio a Putin' [di Stefano Cappellini] - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - elebibi : RT @LucillaMasini: Potenza. Salvini nega le interferenze di Mosca nelle elezioni. Savoini che ne pensa? #Salvini #Putin #Russia #elezioni… - g_brescia : Da Minniti a Salvini fino a Lamorgese nulla è cambiato. Gli input politici dei ministri sono stati deboli se non as… -