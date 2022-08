Elezioni: Russo (Azione), 'mancano medici e Lega vuole togliere soldi a sanità' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Chi glielo dice ai cittadini del Sud che la Lega invece di far costruire ospedali vuol far costruire palestre e che per investire nello sport vuole togliere fondi alla sanità? Chi glielo dice che al posto di sanare il deficit di strumenti diagnostici per effettuare una mammografia, una tac o una risonanza magnetica che impedisce di fare una corretta prevenzione nelle regioni meridionali si vogliono erodere i fondi destinati al diritto alla salute di ogni persona?". E' quanto afferma il deputato di Azione Paolo Russo. “Lo sport va valorizzato, è vero. E tante sono le motivazioni che rendono necessario un intervento per risollevarne le sorti visto che attiene al benessere psico – fisico degli individui oltre che alla legittima aspirAzione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Chi glielo dice ai cittadini del Sud che lainvece di far costruire ospedali vuol far costruire palestre e che per investire nello sportfondi alla? Chi glielo dice che al posto di sanare il deficit di strumenti diagnostici per effettuare una mammografia, una tac o una risonanza magnetica che impedisce di fare una corretta prevenzione nelle regioni meridionali si vogliono erodere i fondi destinati al diritto alla salute di ogni persona?". E' quanto afferma il deputato diPaolo. “Lo sport va valorizzato, è vero. E tante sono le motivazioni che rendono necessario un intervento per risollevarne le sorti visto che attiene al benessere psico – fisico degli individui oltre che alla legittima aspira ...

