Elezioni Politiche | Rotondi | “Dopo venti anni | torno per restare in Irpinia”

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Una delle anomalia irpine è che siamo in un bipolarismo con una sola parte politica. Lotta solo il Partito Democratico, a tal punto che se ne sono creati tanti. Il Centrodestra deve esserci soprattutto per gli irpini che vogliono cambiare. Questa non sarà la campagna elettorale della zuffa”. Parla così Gianfrancocandidato del centrodestra nel collegio di Avellino. “Chi è contento che la baracca gli gira bene ma che voti il Censtrosinistra – spiega – Chi non lo è deve avere un’alternativa”. Ad oggisi presente nello schieramento di Verde è Popolare ma in caso di elezione entrerà a far parte di Fratelli D’Italia. Al fianco dipresente Giulia Cosenza candidata al collegio del Senato insieme ai coordinatori di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia. “Nei ruoli che ho avuto – ...

Elezioni politiche 2022: social ed ombre di pensiero — L'Indro "Peraltro in questi anni – prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra – molti cittadini hanno potuto verificare sulla loro pelle il disastro delle politiche sulla sanità nelle regioni con ...