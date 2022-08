Elezioni Politiche | candidati Pd puntano sul territorio | “Noi sempre presenti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Partito Democratico scalda i motori in vista delledel prossimo 25 settembre. In Via Tagliamento sono stati presentanti ia partire dal consigliere regionale Maurizio Petracca, in corsa per l’uninominale della Camera, e del primario Carlo Iannace, per la medesima casella del Senato (Avellino-Benevento)., oltre ad Enza Ambrosone coordinatrice della segreteria di Nello Pizza assente per motivi personale, anche le due candidate nel listino proporzionale della Camera, Rosetta D’Amelio, seconda dietro Piero De Luca, e Caterina Lengua, quarta. Dopo le parole di Gianfranco Rotondi, Petracca ha risposto tra le righe: “Non c’è traccia in Irpinia di Rotondi da circa trent’anni – ammette Petracca – Forse lo abbiamo visto di recente a qualche funerale ...