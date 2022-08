Elezioni politiche 2022, Berlusconi ‘sbarca’ su Tik Tok (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Silvio Berlusconi è pronto a sbarcare su Tik Tok. Ad annunciarlo è lui stesso in collegamento telefonico alla kermesse di ‘Affariitaliani.it’. ”Domani sarò presente anche su Tik Tok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione…”, ha detto il Cav. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Silvioè pronto a sbarcare su Tik Tok. Ad annunciarlo è lui stesso in collegamento telefonico alla kermesse di ‘Affariitaliani.it’. ”Domani sarò presente anche su Tik Tok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione…”, ha detto il Cav. L'articolo proviene da Italia Sera.

