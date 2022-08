Elezioni: Orlando, 'Salvini anti-delocalizzazioni? In campagna elettorale vale tutto' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "E' proprio vero che in campagna elettorale vale tutto se Salvini oggi arriva persino a dire che le imprese, multinazionali e nazionali, non possono licenziare e andare all'estero come se nulla fosse". Così Andrea Orlando replica alle affermazioni di Matteo Salvini sulle delocalizzazioni postando un titolo del dicembre 2021 con il no della Lega al provvedimento del Pd. "Ma dov'era Matteo Salvini quando lavoravamo a soluzioni che impedissero delocalizzazioni selvagge e licenziamenti di massa? Sapete dov'era? Era con il suo partito, la Lega, a opporsi a qualsiasi soluzione proponessimo per gestire in maniera ordinata delocalizzazioni che hanno sconvolto intere comunità". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "E' proprio vero che inseoggi arriva persino a dire che le imprese, multinazionali e nazionali, non possono licenziare e andare all'estero come se nulla fosse". Così Andreareplica alle affermazioni di Matteosullepostando un titolo del dicembre 2021 con il no della Lega al provvedimento del Pd. "Ma dov'era Matteoquando lavoravamo a soluzioni che impedisseroselvagge e licenziamenti di massa? Sapete dov'era? Era con il suo partito, la Lega, a opporsi a qualsiasi soluzione proponessimo per gestire in maniera ordinatache hanno sconvolto intere comunità". ...

