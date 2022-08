Elezioni | nelle Marche la Giunta si svuota | in carica da meno di 2 anni | 3 assessori ora vanno in Parlamento E c’è chi veniva già da Roma

(Di sabato 27 agosto 2022) Sono passatidi duedall’insediamento delladi Francesco Acquaroli nella Regione, presa a modello da Giorgia Meloni, che proprio da Ancona ha deciso di far partire la propria campagna elettorale, eppure già quattro, su sei, sono pronti a lasciare Palazzo Raffaello per sedersi(forse più comode) poltrone del. C’è chi progià dae ora punta a tornarci, chi aveva preso in mano l’affaire terremoto, diventando uno dei volti politici della ricostruzione, c’è chi, da sempre impegnato nella politica locale tenta il “salto”, e c’è pure il vicepresidente regionale che promette di diventare una sorta di “ambasciatore delle” a. Una scelta ...

elio_vito : Ma c'è un'altra specificità della realtà campana. L'influenza, anch'essa alternata, esercitata dalle persone vicine… - marcocappato : Totale firme: 27512 Circoscrizioni nelle quali la raccolta firme è stata completata: Camera Europa e Lombardia 1;… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio replica al vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo, Medvedev. 'È… - cocchi2a : RT @21fc1b31328d42f: @ElicrinaMacrina @Giusepp31112059 @NicolaMorra63 @sissiisissi2 @EnricoLetta @pdnetwork Le elezioni amministrative sono… - matteoc1951 : RT @21fc1b31328d42f: @ElicrinaMacrina @Giusepp31112059 @NicolaMorra63 @sissiisissi2 @EnricoLetta @pdnetwork Le elezioni amministrative sono… -

Agenzia ANSA

liste amanti e..." Sgarbi senza freni a Bologna. Con chi ce l'ha Ha raccolto più commenti ... Se a vincere leil 25 settembre sarà il centrodestra sarà lei il Ministro dell'Istruzione '...A tal fine, il leader cinese,scorse settimane, ha promosso a ruoli chiave del partito e del governo suoi fidati subordinati, espandendo la propria autorità e garantendosi sostegno per l'... Elezioni: nelle Marche bocciate 5 liste Sono sette i candidati alla carica di presidente della Regione siciliana. Ieri pomeriggio è scaduto il termine per la presentazione delle liste all’Ars e dei “listini” degli aspiranti governatori. In ...In occasione delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati ... sito internet e la App di Trenitalia e sono validi per i viaggi realizzati nell’arco di venti giorni a ridosso del 25 ...