**Elezioni: Majolo, 'esclusa da liste M5S per passato berlusconiano, basta fango e attacchi sessisti'** (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "In questi giorni ho scelto di rimanere in silenzio, nonostante sia di pubblico dominio la notizia della mia esclusione dalla Lista Campania 1 del Movimento 5 Stelle, nella quale ero candidata. Le ragioni si trovano in mie affermazioni e prese di posizione, esposte sul mio profilo privato di un social network. Orbene, quelle affermazioni sono state fatte da una giovane ragazza. Oggi sono una donna, un avvocato, con una carriera avviata, un percorso culturale e professionale che mi hanno portata lontana da ciò che ero prima". Lo scrive in una nota Claudia Majolo, esclusa dalle liste M5S per vecchi post in cui dichiarava il suo "amore" per Silvio Berlusconi. "In questi ultimi anni il Movimento è cambiato completamente, in particolare con l'arrivo del Presidente Conte. Ad oggi, dopo anni di studio e di ...

